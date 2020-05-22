В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.Постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ, расценивая его нарушением международного права, передает ТАСС.Небензя напомнил, что гарантами соглашения, достигнутого между бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. "Однако эти гарантии были нарушены уже на следующий день оппозицией, захватившей власть в Киеве и вынудившей Януковича бежать", — добавил постпред РФ.Дипломат подчеркнул, что события, произошедшие в Киеве, стали отправной точкой в потере Крыма.Во встрече приняли участие представители гражданского общества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они подчеркнули, что волеизъявление жителей полуострова не противоречило Конституции Украины, а решение о присоединении к России было добровольным.По их словам, ситуация с соблюдением прав человека значительно улучшилась с 2014 года.