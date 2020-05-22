Инсульт разделил жизнь Бориса Моисеева на до и после. Исполнитель стал затворником: перестал посещать светские мероприятия и давать интервью журналистам. В трудный период на помощь к певцу пришла Алла Пугачева.

Инсульт разделил жизнь Бориса Моисеева на "до" и "после". Исполнитель стал затворником: перестал посещать светские мероприятия и давать интервью журналистам. В трудный период на помощь к певцу пришла Алла Пугачева.Арт-директор Сергей Горох поделился новыми подробностями о состоянии звезды. Борис Моисеев чувствует себя нормально и ведет образ жизни артиста-пенсионера: смотрит записи своих выступлений и гуляет на улице. Раз в год исполнитель ездит в Юрмалу, где встречается с друзьями и посещает концерты.Кроме того, певец регулярно общается по телефону с родственниками, поклонниками и коллегами. Артисту часто звонит Алла Пугачева. Примадонна спрашивает, как у него дела, и предлагает помощь. "Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон", – приводит слова Сергея Гороха "Пятый канал".Представитель добавил, что не одинок. Помощник навещает его почти каждый день. Исполнитель старается относиться ко всему с юмором, однако иногда его все же задевают слухи об ухудшении состояния. "Он видит эти статьи и расстраивается", – рассказал Сергей Горох.Публикация от (@bmoiseevpro) 21 Мар 2020 в 6:09 PDTРанее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что на Борисе Моисееве. По его словам, певец перестал общаться по телефону, потому что не всегда понимает, с кем разговаривает. "Он не помнит людей, не помнит события", – поведал менеджер.