В Красноярском крае двухлетний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами после того, как его на обочине сбила легковая машина. Водитель и не подумал остановиться, но далеко уехать ему не удалось - автомобиль загорелся.

В Красноярском крае двухлетний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами после того, как его на обочине сбила легковая машина. Водитель и не подумал остановиться, но далеко уехать ему не удалось — автомобиль загорелся.ДТП произошло 13 мая в поселке Горячегорск. Малыш вместе с братьями направлялся к стоящей на обочине матери, когда вилявшая по дороге легковушка сбила его и поехала дальше. Примерно в километре от места аварии из-под капота повалил дым, водителя из салона вытащили очевидцы.Подоспевшим инспекторам хватило одного взгляда, чтобы понять — управлявший машиной мужчина пьян. Позже выяснилось, что он никогда не получал прав, а автомобиль взял у знакомого.Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии. Нарушителю грозит вплоть до 7 лет в колонии.