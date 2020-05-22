У России есть план реагирования на американские шаги в отношении Договора об открытом небе.

У России есть план реагирования на американские шаги в отношении Договора об открытом небе.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Он подчеркнул, что РФ примет взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты своей национальной безопасности.Парламентарий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным шагом, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности в Европе.21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из договора, позволяющего государствам-участникам совершать облеты иностранных территорий для наблюдения за военной деятельностью.