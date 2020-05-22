Цель - нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить - это про новейшее оружие, которое начали использовать в подразделениях российской военной полиции. Первые комплексы получили в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа.

"Цель — нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить" — это про новейшее оружие, которое начали использовать в подразделениях российской военной полиции. Первые комплексы получили в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа.Само устройство выпустили в Санкт-Петербурге, называется оно "Парализатор". Принцип его работы как у электрошокера, однако используется не только при близком контакте, но и "при обезвреживании дистанционно. То есть, например, может помочь остановить убегающего подозреваемого. После удара человек не может двигаться и сопротивляться, но при этом остается в сознании.Что касается применения на практике, то военной полиции, в частности, устройство может пригодиться для охраны объектов Минобороны РФ, а еще во время конвоирования нарушителей. Естественно, что в случае с отечественной разработкой не избежать сравнений с американским аналогом. У российского комплекса есть свои преимущества.Конечно, целью разработчиков было сделать использование спецустройства более гуманным. "Парализатор" обладает энергетикой 30 Джоулей и поражает цель на расстоянии до шести метров. Он выстреливает двумя электродами, которые способны пробить даже плотную одежду. К мини-дротикам присоединены провода. После попадания человек не может предпринимать активных действий в течение, по меньшей мере, пяти минут.Советник Генерального директора НПО Специальных материалов Юрий Кленов поясняет: "Некоторые зарубежные аналоги требуют постоянного нажатия на кнопку. Отпустил кнопку – нарушитель приходит в себя и может предпринять неадекватные действия, допустим, применить оружие. Здесь же пусковая клавиша "Парализатора" имеет функцию ограничения по времени. То есть, нажал — "Парализатор" сработал без всякого вредного необратимого воздействия".Под зарубежными аналогами петербургские разработчики подразумевают американский "Тэйзер", один из первых в мире дистанционных электрошокеров. Эти устройства начали выпускать еще в 90-х, сейчас они действуют в 107-и странах. Суммарно их использовали более одного 1 миллиона 300 тысяч раз. В некоторых подразделениях полиции их проверяют на себе. Судя по всему, это очень больно.Дистанционные шокеры с электромускульным принципом воздействия считаются одними из наиболее гуманных. В то же время, по останавливающему эффекту они приближаются к обычным пистолетам. Тем не менее, и к ним есть много нареканий. Несколько лет назад Министерство юстиции США опубликовало данные о более чем 200 летальных исходах после применения "Тэйзера".Несколько смертей были связаны с фибрилляцией желудочков сердца вследствие повторных длительных электроразрядов. Дело в том, что американские шокеры работают на низких частотах высоковольтных разрядов, что не всегда эффективно и нередко вынуждает использовать устройство повторно. В российских шокерах время воздействия ограничено тремя секундами, а используемые в них высокие частоты позволяют предохранить от моментального падения.Начальник испытательной лаборатории Мария Юрова отмечает: "Как правило, после воздействия "Тейзера" человек падает навзничь, и это влечет за собой негативные последствия. То есть, человек может удариться о бордюр, камень, упасть на угол стола и тому подобное. У нас воздействие из-за высокой частоты происходит благодаря спазмированию мышц — человек обездвиживается за 3 секунды. Будет только воздействие на мышцы и будет небольшое последействие, оседание. Понятное дело, что человек сгруппируется".В некоторых случаях сила удара электрическим током после применения американских электрошокеров оказывалась слишком большой, что приводило к смерти. Среди важных параметров, по которым оценивается эффективность таких устройств, выделяется петля тока — длина прохождения тока в теле. В дистанционных шокерах она равна расстоянию между попавшими в человека электродами, и чем она больше, тем сильнее воздействие. В отечественных устройствах она законодательно ограничена 30-ю сантиметрами во избежание серьезного вреда здоровью. В других странах таких рамок нет.Среди других плюсов российских шокеров — они исключают их несанкционированное использование. При попытке отобрать устройство преступник получает такой же удар током, как и при выстреле.