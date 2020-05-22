Вакцинация от коронавируса не за горами. Обнадеживающими результатами поделились в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его сотрудники успешно испытали на себе препарат для лечения COVID-19.

Вакцинация от коронавируса не за горами. Обнадеживающими результатами поделились в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его сотрудники успешно испытали на себе препарат для лечения COVID-19.О результатах опыта сообщил директор центра Александра Гинцбург. По его словам, векторная вакцина создала в организме испытуемых иммунитет к коронавирусу. Теперь сотрудники центра защищены от заболеваемости COVID-19, отметил ученый.Побочных эффектов в ходе неофициального испытания вакцины исследователи не обнаружили. "Все живы, здоровы и радуются", – цитирует Гинцбурга "Интерфакс".По словам руководителя центра, его сотрудники испытывали перспективную векторную вакцину НИЦЭМ со встроенным геномом нового коронавируса. Препарат вводит его в организм, имунная система распознает "нарушителя" и начинает с ним бороться. Тем самым приобретается иммунитет к COVID-19.На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщали, что в России процедуру государственной регистрации проходят четыре препарата для лечения коронавируса. Также в госреестр внесены сведения о 24 тест-системах для выявления инфекции, уточнила она.на 22 мая заразились свыше 317 тысяч человек. Тем не менее темпы распространения эпидемии удалось снизить, ситуация под контролем. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки президент Владимир Путин объявил о начале Единого государственного экзамена с 29 июня.В то же время в Москве начали , введенные из-за коронавируса. Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении работы с 25 мая многофункциональных центров и каршеринга.6 Апр 2020 в 10:03 PDT