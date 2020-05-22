Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве ждут разъяснений от Вашингтона по поводу решения выйти из Договора по открытому небу, сообщает телеканал Россия 24.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве ждут разъяснений от Вашингтона по поводу решения выйти из Договора по открытому небу, сообщает телеканал "Россия 24".Дипломат отметила, что кроме публичной полемики и заявлений существует нормальная практика соблюдения соглашений и договоров, также имеются механизмы их реализации. Захарова обратила внимание на то, что есть соответствующая комиссия, куда можно прийти и заявить о своих претензиях. Представитель МИД заявила, что Россия ждет разъяснений от американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Москва надеется получить их от Вашингтона уже завтра и в полном объеме.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что они выходят из Договора по открытому небу. Американский лидер отметил, что Россия якобы не выполняет своих обязательств. Трамп выразил уверенность в том, что страны могут заключить новую сделку.