Доктор Александр Мясников прокомментировал низкую смертность от COVID-19 в России. Ранее он назвал это русским чудом. Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации, — предположил Мясников.

Доктор Александр Мясников прокомментировал низкую смертность от COVID-19 в России. Ранее он назвал это "русским чудом". По его словам, точной причины он пока не знает."Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", — предположил Мясников в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канал.Также он подчеркнул, что в России со статистикой очень строго и с цифрами никто не играет.При этом доктор Мясников перечислил то, чего нет на Западе, но есть в России. В первую очередь, это большое количество стационаров в целом. У нас намного больше коек на душу населения, что позволяет рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение.Еще одна вероятная причина, по мнению доктора, состоит в том, что в России меньше домов престарелых, чем, например, в Италии. Однако Мясников считает, что это не может объяснить "в десять раз меньшую смертность".В России число инфицированных превысило 317 тысяч, 3099 пациентов скончались, около 93 тысяч излечились.