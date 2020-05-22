Летние лагеря при школах в Сочи заработают 1 августа. Всего будет организовано 62 дневных лагеря и 46 труда и отдыха. Как отмечают в городском управлении по образованию и науке, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будут приняты все меры безопасности.

Оздоровительные лагеря при сочинских школах откроются 1 августа. Всего в городе будет организовано 46 учреждений труда и отдыха, а также 62 дневных лагеря. Они смогут разместить до 9 тысяч детей, передает ГТРК "Вести Сочи".Как заявили представители городского Управления по образованию и науке, прием учащихся будет организован с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, в Сочи будут организованы летние туристические и передвижные лагеря.В мэрии считают, что осенью ситуация с эпидемией стабилизируется, и учебный год можно будет начать с 1 сентября. Тем не менее, Министерство просвещения рекомендовало отслеживать эпидемическую обстановку в каждом конкретном городе.