Эксперты Boston Consulting Group отмечают три варианта поддержки бизнеса в условиях пандемии: китайский, немецкий и американский. По их мнению Россия сейчас переходит с первого сценария на второй.

Россия меняет сценарий поддержки бизнеса. Как сообщает агентство Прайм, к такому выводу пришли эксперты Boston Consulting Group. Как поясняется в исследовании “Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис”, основных вариантов три: китайский, немецкий и американский.Первый предполагает налоговые льготы, отсрочки, и ограниченные прямые субсидии. Немецкий путь – это субсидирование расходов компаний на зарплату при условии сохранения рабочих мест, а также льготные кредиты для всего бизнеса. С перспективой дальнейшего списания. Американский вариант – это снижение процентных ставок, поддержка банков и кредитования, раздача денег населению в том числе и для поддержания потребительского спроса.В Boston Consulting отмечают, что немецкий вариант предпочитают большинство развитых стран, и сейчас на него переходит Россия, начавшая с китайского сценария.“Исторически, ни один из предыдущих кризисов в России не длился более года. В текущей ситуации важно не допустить структурного кризиса, для чего потребуются активные меры поддержки бизнеса и занятости”, – поясняет партнер-эксперт, директор BCG Константин Полунин.При этом эксперты полагают, что запаса прочности Фонда национального благосостояния (он оценивается в 11 трлн рублей) при немецком сценарии хватит больше, чем на год.