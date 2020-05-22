Ракета-носитель Союз-2.1б с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк. Главный испытательный космический центр имени Титова взял на сопровождение РН.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк. Главный испытательный космический центр имени Титова взял на сопровождение РН, сообщает агентство "Интерфакс".Старт состоялся в 10:31 по Москве. Через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с комическим аппаратов отделился от третьей ступени. Падение отработавших элементов ракеты-носителя "Союз-2.1б" ожидается на территории Уватского района Тюменской области.Военные уточняют, что это уже третий запуск с космодрома Плесецк в 2020 году.