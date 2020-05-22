С начала апреля Лига безопасного интернета выявила более 7,7 тысячи фейков о коронавирусе, из них 4 тысячи выявлено в мае. В организацию за этот период поступило 18 тысяч жалоб граждан на недостоверную информацию в Сети, сообщили в пресс-службе Лиги.

С начала апреля Лига безопасного интернета выявила более 7,7 тысячи фейков о коронавирусе, из них 4 тысячи выявлено в мае. В организацию за этот период поступило 18 тысяч жалоб граждан на недостоверную информацию в Сети, сообщили в пресс-службе Лиги.Там отметили, что лидерами по распространению ложных сведений оказались популярные мессенджеры – WhatsApp, Viber и Telegram. Затем идут соцсети и видеосервис YouTube."Большее число фейков распространяется организованно", – сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Отмечается, что только 12 процентов из выявленных фейковых сообщений, на которые волонтеры Лиги оформили жалобы, в данный момент заблокированы."Считаем, что для более эффективной борьбы с недостоверной общественно опасной информацией необходимо вводить дополнительные законодательные ограничения", – заявила Мизулина. По ее мнению, ресурсы, где распространяются ложные сведения, должны нести ответственность наравне с пользователями.В Лиге безопасного интернета рассказали о самых популярных фейках мая. Во-первых, это видеоролик с мужчиной, который представился врачом из Италии и рассказал о собственном опыте излечения от COVID-19. Он утверждает, что выздоровел за день благодаря тому, что вдыхал пары водки.Еще одна популярная фальшивка – о продающихся в магазинах китайских защитных масках, которые на самом деле не предназначены для продажи.Третий популярный фейк касается дистанционного образования. Его авторы утверждают, что с сентября нынешнего года обучение в режиме онлайн будет введено во всех общеобразовательных учреждениях России. При этом ранее министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что дистанционное школьное образование не станет новой нормой. Он заверил, что от традиционного образования Россия никогда не откажется и школьники вернутся за парты по окончании эпидемии.