Совет директоров Роснефти назначил Игоря Сечина главным исполнительным директором компании на пять лет начиная с 24 мая 2020 года, сообщает Роснефть.

Совет директоров "Роснефти" назначил Игоря Сечина главным исполнительным директором компании на пять лет начиная с 24 мая 2020 года, сообщает "Роснефть".Правительство распорядилось, чтобы члены совета директоров "Роснефти", представляющие интересы государства, проголосовали за проект решения о назначении Сечина.Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года, до этого он несколько лет являлся председателем совета директоров компании. Срок первого контракта Сечина составлял три года, 24 мая 2015 года действие контракта продлено на пять лет.По данным компании, Сечин имеет 0,1273% в уставном капитале "Роснефти"."Роснефть" — одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, в 2019 году добыла 285,5 миллиона тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. Чистая прибыль компании по МСФО достигла в 2019 году 708 миллиардов руб.Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются к 1 марта государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).