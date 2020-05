Национальная хоккейная лига провела голосование за лучший гол в сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии коронавируса. Российский нападающий Каролина Харрикейнз Андрей Свечников занял третье место с шайбой, заброшенной им в ворота Виннипег Джетс. Об том сообщила пресс-служба НХЛ.

Национальная хоккейная лига провела голосование за лучший гол в сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии коронавируса. Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников занял третье место с шайбой, заброшенной им в ворота "Виннипег Джетс". Об том сообщила пресс-служба НХЛ.20-летний россиянин забросил гол в стиле "лакросс". Свечников стал автором первого подобного гола в истории Национальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне он забросил еще одну шайбу из-за ворот, которая заняла восьмое место.There was no goal finer, than Svech's lacrosse goal in CarolinaVote » https://t.co/AnKhIojMbC pic.twitter.com/E76a2MxK59— Carolina Hurricanes (@Canes) May 18, 2020Лидером голосования оказался форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид", отличившийся в игре с "Торонто Мэйпл Лифс". Следом за ним расположился нападающий "Калгари Флэймз" Мэттью Ткачук с шайбой в ворота "Нэшвилл Предаторз".