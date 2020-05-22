Хоккейный СКА поддержал Детскую городскую больницу №5 в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Клуб из Санкт-Петербурга выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов.

Хоккейный СКА поддержал Детскую городскую больницу №5 в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Клуб из Санкт-Петербурга выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов.Петербургские армейцы помогли больнице приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику – компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами."Врачи продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом, и им по-прежнему нужна помощь, – сообщил заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг. – Покупка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты поспособствует улучшению условий работы врачей в такой непростой для них период".СКА завершил регулярный чемпионат сезона-2019/20 на втором месте Западной конференции и вышел в плей-офф турнира, где в первом раунде в серии до четырех побед обыграл "Витязь" (4:0). После этого КХЛ из-за распространения COVID-19 объявила о досрочном завершении турнира.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило пять миллионов человек, из которых 330 тысяч скончались.