Сегодня ответный шаг на российскую помощь в борьбе с коронавирусом сделали в США. Там высоко оценили жест доброй воли нашей страны, которая ранее — согласно договоренностям президентов России и США — безвозмездно отправила медицинское оборудование в наиболее пострадавший от эпидемии Нью-Йорк. И теперь в Москву прибыла первая партия американских аппаратов ИВЛ.

Сегодня ответный шаг на российскую помощь в борьбе с коронавирусом сделали в США. Там высоко оценили жест доброй воли нашей страны, которая ранее — согласно договоренностям президентов России и США — безвозмездно отправила медицинское оборудование в наиболее пострадавший от эпидемии Нью-Йорк. И теперь в Москву прибыла первая партия американских аппаратов ИВЛ.Взаимно-дружеский жест. Вашингтон поступает точно так же, как поступила Москва, в начале апреля. Во Внуково-3 садится самолёт американских ВВС с грузом медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.Встречает Джон Салливан посол США в России: "Для меня честь быть здесь. Это пример сотрудничества между нашими народами, которое продолжается на протяжение десятилетий. Мы празднуем 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Народ Соединенных Штатов поддерживал Советский Союз и, я горд быть здесь, во время передачи этих аппаратов".Поставку этого груза Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили лично, по телефону. Беседовали о борьбе с пандемией коронавируса и американский президент предложил отблагодарить русских за своевременную помощь.Ведь медоборудование, средства защиты для врачей отправили в США, когда Нью-Йорк задыхался от вспышки коронавируса. Россия тогда находилась на начальном этапе, располагала необходимым "антикоронавирусным запасом".И вот ответная акция доброй воли.На борту этого самолёта — 50 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. Всего, в благодарность за российскую помощь, США поставят 200 комплектов ИВЛ. Несколько рейсов. Например, этот борт летел через Германию, через базу НАТО "Рамштайн". Вся же поставка завершится к 26 мая.В российской дипмиссии отправку медицинского груза из США тепло приветствуют."Речь идет об искренних, гуманитарных жестах и взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе. Получаемые сегодня 50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова", — сообщила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.Обычно в таких случаях жмут руки. Но русский врач и американский дипломат стукаются локтями. Деталь эпохи пандемии."В кратчайшие сроки мы передадим эти аппараты искусственной вентиляции легких в российские больницы", — отметил Дмитрий Никитенко, первый заместитель генерального директора национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова.Это не просто обмен любезностями: и в России, и в США сейчас аппаратов ИВЛ достаточно. Это сигнал, который Москва подала, а Вашингтон принял — с глобальными угрозами нужно бороться вместе.