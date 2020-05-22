США пока не планируют выходить из других соглашений с Россией. А вот по Договору об открытом небе Штаты, похоже, ничего уже обсуждать не собираются. Тем не менее, некоторые европейские союзники американцев все же надеются, что в Белом доме изменят свое решение.

США пока не планируют выходить из других соглашений с Россией, в частности из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он отметил, что с Москвой Вашингтон намерен вести переговоры. А вот по Договору об открытом небе Штаты, похоже, ничего уже обсуждать не собираются. Тем не менее, некоторые европейские союзники Штатов все же надеются, что в Белом доме изменят свое решение.Российский Ту-154 и его наблюдательный полет над Вашингтоном — так выглядело "открытое небо". Тогда, в 2017 году, телеканалы рассказывали страшилки про русского разведчика над столицей США, сейчас уровень бреда взял новую высоту: говорят, Москва шпионила за Трампом, кружа над его гольф-клубом. Хотя на борту были офицеры Пентагона, с ними согласовали и время, и маршрут. И они тоже летали в российском небе 8 раз в год, снимая нашу территорию."У нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что, до тех пор, пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы заключим новый договор или сделаем что-нибудь, чтобы снова собрать это соглашение воедино", — заявил президент США Дональд Трамп.Внятней изъясниться, почему США неинтересен Договор об открытом небе, получилось в письменном виде. Заявление сделал Госдепартамент. Например, американским самолетам для дозаправки как-то выделили аэродром в Крыму. Они оскорбились, считая полуостров украинскими."Как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам. Это и отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения, и изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, и отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, и многое-многое другое", — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Чтобы сглаживать шероховатости, договором предусмотрена специальная комиссия. Но США, не обращаясь в нее, сразу пошли на выход. И от выходки Трампа даже в Вашингтоне шок."Трамп и его советники систематически разрушали эти соглашения, ссылаясь, в частности, на несоблюдение их Россией. Однако если посмотреть на подход Трампа к этим проблемам, то он состоит в том, чтобы разрушить все полностью и ничего не создавать взамен", — сообщается в статье на сайте CNN.Вышли из Договора по открытому небу, до этого порвали Договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, под вопросом продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. Фактически не остается документов, определяющих международную безопасность.Задуманный еще Эйзенхауэром, Договор об открытом небе подписали в 1992 году. Сейчас в нем 34 страны. И выход США американские же конгрессмены называют пощечиной европейским союзникам. НАТО остается без данных, которыми американцы раньше делились. Разорванным может быть не только договор, но и доверие. Остановиться Вашингтон попросит Стокгольм и Берлин."Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о желании выйти из договора. Этот договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. В последние годы действительно были сложности со стороны России при выполнении этого договора. С нашей точки зрения это не оправдывает выхода из него", — говорит министр иностранных дел Германии Хайко Маас.У европейцев будет 6 месяцев на то, чтобы переубедить американцев. Решение вступит в силу только осенью.Выход США из договора — шок для НАТО. Альянс уже сегодня экстренно собирается на совет. Штаты будут пытаться убедить союзников в правильности решения, союзники попросят американцев одуматься. В НАТО заявили, что поднимут и другой, наверное, самый главный вопрос — какие у всего этого будут последствия для евроатлантической безопасности.