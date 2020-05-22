Жду к 16 часам. И тут же - адрес, с подробными указаниями, как добраться до квартиры. Скриншот переписки в мессенджере, которую вела московская стилист и визажист Ирина Субботина. Одна из главных антигероинь сегодняшней коронавирусной хроники.

"Жду к 16 часам". И тут же — адрес, с подробными указаниями, как добраться до квартиры. Скриншот переписки в мессенджере, которую вела московская стилист и визажист Ирина Субботина. Одна из главных антигероинь сегодняшней коронавирусной хроники.Здесь, впрочем, не обойтись без предыстории. До пандемии — работала, как правило, на выезд: то есть наводила всем желающим красоту у них дома. Ну, а когда в столице объявили режим самоизоляции, решила хотя бы частично сохранить заработок. И начала приглашать людей к себе по предварительной записи в тех же мессенджерах.Так себе затея — с учётом социальной дистанции, пропускной системы и всего прочего. Но это ещё ладно. Самое интересное — и одновременно, без преувеличения, дикое — в том, что недавно сама Субботина сдала положительный тест на COVID-19.И абсолютно никаких мер не приняла. То есть, будучи носителем смертельно опасной инфекции, продолжила обслуживать клиентов, как ни в чём не бывало.Стилист на дому, с сюрпризом, о котором лучше клиенту не знать. Такой нюанс, как коронавирус, едва ли должен мешать бизнесу в квартире. Оказалось, что услуги Ирины Субботиной востребованы, и попасть на стрижку и укладку не так-то просто.В разговоре моя коллега упомянула, что она журналист и задала несколько уточняющих вопросов. Со слов стилиста Ирины Субботиной — она уже перенесла коронавирус. И сейчас находится на карантине. Тем более, она не скрывает, что к ней до сих пор приходят врачи и берут анализы. Только подтверждения, что она выздоровела – нет. Зато есть убеждения, что все не так страшно."Справки у меня пока что еще нет. И это не настолько страшная болезнь для тех, кто понимает, о чем речь. А вы в курсе, что от этого спасаться бесполезно? Все переболеют. И лучше сейчас переболеть. Кому суждено – тот умрет. Да", — заявила Ирина Субботина, стилист.Так стилист распорядилась, что только судьба расставит все точки. Но едва ли с этим согласятся врачи. Которые работают в несколько смен, не щадя сил и своего здоровья, и которые неоднократно призывали, что они работают ради нас. И в тоже время – ради нас – просили оставаться дома. Кто-то понял это по-своему – сижу дома, но приглашаю гостей.Стилист почувствовала интерес СМИ и резко сменила риторику. Мол, никого не принимает давно, а одну девушку пригласила лишь из интереса. Другие визажисты и парикмахеры считают, что из-за таких случаев, когда клиенты подвергаются опасности – отдаляется тот день, когда откроют салоны.Правоохранительные органы уже начали проверку по данному инциденту. И не стоит забывать, что если кто-то из гостей-клиентов заболеет, тогда разговор будет крайне серьезный."Здесь нарушение законодательства, вплоть до уголовной ответственности. Вплоть до лишения свободы – 7 лет. В случае если пациент один, скончается, который, например заразился, здесь надо выявлять сколько потерпевших людей, скажем так, от этого салона, от этого стилиста", — пояснил Максим Суров, юрист.Комментарий пользователя: "Милые девушки, если не хотите заболеть коронавирусом, не идите к ней!! Она должна сидеть на карантине".Видимо, работа салона на дому не прекращается, девушка в Инстаграме все также яро призывает создать современный милый образ, подчеркнуть внешность. Ее подписчики в комментариях призывали не ходить и к ней. Но ведь так удобно, когда можно просто удалить пост и все комментарии. Будто ничего не было. Но – интернет все помнит.