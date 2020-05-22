В пятницу Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову.

В пятницу Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что Быкову предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве двух человек в 1994 году.7 мая бизнесмен был арестован на два месяца.