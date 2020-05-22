Почти 21% компаний, в которых сотрудники работают удалено на время карантина, намерены после завершения режима самоизоляции оставить этих сотрудников работать из дома, отмечено в обзоре SuperJob.

Почти 21% компаний, в которых сотрудники работают удалено на время карантина, намерены после завершения режима самоизоляции оставить этих сотрудников работать из дома, отмечено в обзоре SuperJob.Опрос проведен 15-21 мая, в нем приняли участие представители 500 компаний.Между тем большинство работодателей по окончании карантина намерены вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%).Почти 17% работодателей оставят сотрудников на удаленной работе до 12 июня, 1 июля или 1 сентября.Порядка 4% компаний собираются перевести сотрудников на постоянную работу из дома.Около 2% работодателей не определились, возвращать ли сотрудников в офис или продолжать удаленную работу.