В Тверской области завели уголовное дело на семейную пару воспитателей, которые заразили коронавирусом 14 подопечных и троих сотрудников интерната. Им, как сообщили в региональном управлении СКР, инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

В Тверской области завели уголовное дело на семейную пару воспитателей, которые заразили коронавирусом 14 подопечных и троих сотрудников интерната. Им, как сообщили в региональном управлении СКР, инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.Очагом заражения оказалась школа-интернат в Кимрах. Здесь 4 мая на 14-дневную вахту заступила вторая смена сотрудников, которые перед этим должны были соблюдать режим самоизоляции. Все они прошли обследование и подписали документы о том, что не контактировали с людьми из группы риска.По версии следователей, семейная пара воспитателей сокрыла информацию о том, что еще 25 апреля они общались с дочерью, у которой был выявлен COVID-2019. В результате 11 мая женщина почувствовала недомогание, у нее, а позже и у ее супруга, диагностировали коронавирус. Из находящихся в учреждении 19 детей и 10 сотрудников заразились 14 учеников и еще трое воспитателей. Не исключено, что число инфицированных увеличится.Максимальная санкция статьи за нарушение санитарно-эпидемиологических правил — до двух лет в колонии.