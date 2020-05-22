Как поддержать граждан и бизнес в условиях распространения инфекции, сегодня обсуждали в Госдуме. Работать приходится не в полном составе - коронавирус нашли еще у нескольких депутатов. Парламентарии уже утвердили пакет антикризисных мер. Договор аренды теперь можно разрывать без штрафа, а малый и средний бизнес освободят от части налогов.

Как поддержать граждан и бизнес в условиях распространения инфекции, сегодня обсуждали в Госдуме. Работать приходится не в полном составе — коронавирус нашли еще у нескольких депутатов. Парламентарии уже утвердили пакет антикризисных мер. Договор аренды теперь можно разрывать без штрафа, а малый и средний бизнес освободят от части налогов.На утро четверга, 21 мая, среди парламентариев числились шестеро с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще часть находится на самоизоляции как группа риска. Остальные и маски снимают только для выступлений. В приемных пусто: большинство помощников на удаленке. Но и с такими повышенными мерами безопасности тесты успешно сдают не все. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал тех, кто чувствует себя плохо, оставаться дома.Первые меры поддержки — семьям с детьми. Пособие по уходу за ребенком для неработающих увеличивают почти до семи тысяч рублей.Для бизнеса — новые способы решения споров. Арендаторы смогут расторгать договор с владельцем помещения без уплаты неустоек, правда сначала сторонам дадут две недели, чтобы договориться о снижении цены и не сжигать мосты."У арендаторов нет денег, нет работы, а им нужно платить арендную плату. По действующему законодательству они должны платить большую неустойку, вот мы их освобождаем. Остаются в минусе арендодатели. Они помещения сдают в аренду, а им деньги не платят. Приходится все это регулировать", — заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.Мера — временная и только для пострадавших отраслей. Турфирмы, к примеру, сейчас без работы. Они, в случае ЧС или закрытия границ, смогут выдавать клиентам равнозначные путевки вместо возврата денег за тур."Сейчас две главные задачи. Первая заключается в том, как помочь тем, кому очень тяжело. Вторая — откуда взять средства и как распределить наши ресурсы, которых вполне достаточно. Мы активно поддерживаем те меры, которые президент предлагает", — отметил руководитель фракции ЦК КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.Одно из таких президентских предложений — выдавать компаниям займы на выплату зарплат. Кто сохранит свой штат, спишет кредит без остатка. Новые поправки в закон позволят не считать такое списание доходом, а, значит, и налогов не надо платить."Это очень важная инициатива. Казалось бы, напрямую здесь не идет речь о поддержке наших граждан, но скоро самоизоляция закончится, люди начнут выходить на работу. Важно, чтоб им было куда выходить, чтобы эти рабочие места были сохранены", — заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.От налогов за второй квартал освободят малый и средний бизнес и социально ориентированные НКО. От НДФЛ будут выплаты и премии соцработникам. Самозанятые смогут вернуть налоги на профессиональный доход за прошлый год. Это только часть мер. Общий список — на сотни страниц.