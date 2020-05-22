Аналитики вычислили, какое количество россиян готово в нынешних условиях отказаться от личного автомобиля в пользу других видов транспорта.

Аналитики вычислили, какое количество россиян готово в нынешних условиях отказаться от личного автомобиля в пользу других видов транспорта.В ходе совместного опроса "Автостата" и Avito Авто, в котором приняли участие более 4000 автовладельцев, выяснилось, что 65,6% автомобилистов ни в коем случае не променяют свой автомобиль на другие виды передвижения.Но 22,2% опрошенных сообщили, что хотят продать свой автомобиль, чтобы заменить его на вариант посвежее, но денег на это нет. Еще 7,2% автовладельцев считают, сегодня свою машину стало слишком дорого содержать и нужно переходить на другие виды транспорта.Немногим более 3% респондентов задумались о том, чтобы пересесть на каршеринг или автомобиль по подписке. Еще около 2% опрошенных готовы отказаться от личной машины из-за жизненных обстоятельств.Что до конкретной альтернативы автомобилю, то около трети всех опрошенных назвали ею общественный транспорт. Каждый пятый автовладелец готов пересесть на такси, 17% опрошенных - на автомобиль по подписке, еще 14% автолюбителей - на каршеринг. И более 27% респондентов указали, что и вовсе готовы просто ходить пешком.