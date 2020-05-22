Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Этот документ предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Этот документ предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью.При этом Трамп заявил, что у Москвы и Вашингтона хорошие отношения, но Россия якобы не выполняет своих обязательств. Президент США также уверен, что две страны могут заключить "новую сделку".В МИД России уже заявили, что у Москвы есть план ответа на действия Вашингтона. Пока же наша сторона ждет официального уведомления о выходе Соединенных Штатов из соглашения.Как сообщает ТАСС, ранее сегодня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что решение США ударит по системе военной безопасности в Европе.