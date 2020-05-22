В соответствии с данными сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ряде стран мира, в том числе, в России, наблюдаются сбои в работе социальной сети Twitter.

В соответствии с данными сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ряде стран мира, в том числе, в России, наблюдаются сбои в работе социальной сети Twitter.Наиболее часто о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, США и Бразилии, в России с проблемами столкнулись жители Москвы, Нижнего Новгорода и Самары, передает ТАСС.Большая часть пользователей – 73 процыента — жалуются на сбои в работе сайта, еще 16 процентов не могут войти в ресурс, 10 процентов испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad