Нападающий Урала Павел Погребняк заболел коронавирусом. Результаты тестов остальных участников футбольного клуба оказались отрицательными. В пресс-службе команды уточнили, что Павел ..

Нападающий "Урала" Павел Погребняк заболел коронавирусом. Результаты тестов остальных участников футбольного клуба оказались отрицательными.В пресс-службе команды уточнили, что Павел Погребняк чувствует себя хорошо. Болезнь протекает без симптомов. Сейчас футболист находится под наблюдением медиков. "Надеемся, что никаких осложнений не будет", – выразили надежду представители "Урала" в интервью для Life.ru.Позже известие прокомментировала и супруга спортсмена Мария Погребняк. Она призналась, что была шокирована результатами теста. Жена футболиста добавила, что не испытывает недомогание, однако у ее детей поднялась температура, сообщает телеканал "".