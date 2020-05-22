Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Терехова Максима Александровича, 1991 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Терехова Максима Александровича, 1991 года рождения, проживающего на территории поселения Новофедоровское, который 19 мая 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.Особые приметы: на правой руке указательного пальца шрам.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79