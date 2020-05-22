УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кушина Алексея Павловича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кушина Алексея Павловича, 1953 года рождения, который 21 мая 2020 г. ушел из дома в поселении Краснопахорское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60-70 лет, рост 170-175см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.Особые приметы: родинка на правой щеке.Был одет: тёмно-коричневая кепка, чёрные брюки, тёмные ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79