В Чечне, где на сегодня — 1026 случаев заражения коронавирусом, решено ввести дополнительные ограничения на период празднования Ураза-байрам. С субботы до вторника запрещено передвижение по республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики и попросил отметить мусульманский праздник дома, в кругу семьи.

В Чечне, где на сегодня — 1026 случаев заражения коронавирусом, решено ввести дополнительные ограничения на период празднования Ураза-байрам. С субботы до вторника запрещено передвижение по республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики и попросил отметить мусульманский праздник дома, в кругу семьи. Придется в этот день воздержаться и от коллективной праздничной молитвы в мечетях.Свежую говядину к праздничному столу в эти дни получили тысячи нуждающихся. Одновременно с этим, малоимущим жителям республики передали по 10 тысяч рублей. Масштабная акция от регионального общественного фонда в преддверие Ид-аль Фитр. Праздник окончания месяца поста, который в этом году верующие впервые отметят, не выходя из дома.Накануне, с таким призывом выступил глава региона: "Мировые исламские ученые также едины во мнении, что мусульманская умма должна противостоять пандемии любыми мерами и способами, в том числе и социальным дистанцированием. Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид-аль Фитр дома, исключить физические контакты, не посещая родных и близких. Режим самоизоляции продолжается".Отмечать один из самых долгожданных праздников, мусульмане, конечно, будут, но только в кругу семьи. В магазинах закупают фрукты, сладости и газировку — любимые лакомства детей. Для старших, как правило, готовят мясные блюда.Амина Эльсанова уже распланировала праздничное меню: "Каждый год мы любим готовиться к этому празднику, готовить, обычно это бывает до утра, несмотря на то, что карантин, все готовятся, в том числе, и я делаю заготовки на послезавтра".Впервые не совершат и коллективную праздничную молитву в мечетях. Они всё еще закрыты на карантин.Муфтий республики Салах Межиев выступил с обращением к жителям, в котором назвал эпидемию испытанием Всевышнего для всего человечества: "В это сложное время мы должны оставаться в своих домах, читать молитвы и просить Всевышнего избавить всех нас от этой беды".В Чечне уже начали ослаблять жесткий режим самоизоляции: заработали небольшие магазины, станции техобслуживания, автомойки и заправки. Но на праздничные выходные в республике вводятся жесткие ограничения для передвижения не только машин, но и пешеходов.Сегодня и завтра на этих улицах будет еще оживленно, но, уже начиная с субботы, в республике будет действовать так называемый режим стоп-колёс. Движение всех машин, кроме экстренных служб — строго запрещается. И так, до конца праздничных дней.