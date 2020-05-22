Перестрелка в Челябинске. На одном из перекрестков в центре города группа злоумышленников открыла огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, передает корреспондент ГТРК Южный Урал.

Перестрелка в Челябинске. На одном из перекрестков в центре города группа злоумышленников открыла огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".Оперативная съемка напоминает боевик в стиле девяностых. Задержанные – крепки парни в спортивных костюмах, лежат на асфальте лицом вниз. По оперативной информации, они обвиняются в разбойном нападении на пункт приема металлолома."По месту проживания участников ОПГ оперативники изъяли сотовые телефоны, топоры, травматическое оружие, а также боеприпасы", – заявила начальник пресс-службы ГУМВД по Челябинской области Ольга Штерк.По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Полицеские не исключают вероятности, что задержанные могли совершить ряд аналогичных преступлений.