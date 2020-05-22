Этой возможности они ждали несколько недель и теперь не скрывают радости. Любители силовых тренировок возвращаются на уличные площадки. Заниматься спортом на Среднем Урале теперь можно, но только на свежем воздухе и соблюдая социальную дистанцию.

Этой возможности они ждали несколько недель и теперь не скрывают радости. Любители силовых тренировок возвращаются на уличные площадки. Заниматься спортом на Среднем Урале теперь можно, но только на свежем воздухе и соблюдая социальную дистанцию.Столкнулись с тем, что дома вообще нет оборудования, то есть добывали какие-то гири, гантели из закромов доставали, то сейчас, конечно, при наличии таких площадок, где есть канаты, кольца, брусья, турники, конечно же это хорошо.Еще одна радость для горожан — прогулки в парках отдыха, которые открылись после долгого перерыва. Уже в первые дни их посетили сотни гостей. Больше всего — детей: на велосипедах и самокатах.При этом в работе парков сохраняются серьезные ограничения. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. А в общественных местах необходимо носить защитную маску. Детские сады закрыты, но в каждом районе есть дежурные группы. Попасть туда могут дети, чьи родители заняты в непрерывном производстве.Частично свою работу возобновили учреждения, у которых есть лицензия на оказание медицинских услуг. Помимо поликлиник и больниц, это стоматологии и косметологические клиники.Плановый прием в детских поликлиниках временно приостановлен, но кампанию по вакцинации решено возобновить. В период пандемии каждого ребенка принимают индивидуально, с соблюдением всех санитарных требований.Медики проводят вакцинацию от кори, коклюша и столбняка. Всего детям до трех лет необходимо поставить 16 обязательных прививок.