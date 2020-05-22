В Липецке восьмилетнего ребенка-инвалида оставили без жизненно важных лекарств. С просьбой о помощи его мать обратилась в прокуратуру. Однако получить медикаменты семья до сих пор не может.

В Липецке восьмилетнего ребенка-инвалида оставили без жизненно важных лекарств. С просьбой о помощи его мать обратилась в прокуратуру. Получить медикаменты семья не смогла, несмотря на то, что согласно по законодательству лекарственные препараты должны быть предоставлены за счет бюджетных средств, сообщает ГТРК "Липецк".Прокуратура падала в суд иск к управлению здравоохранения Липецкой области. Однако на данный момент ребенок лекарства до сих пор получил.