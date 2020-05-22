На севере столицы случилось серьезное происшествие. В одном из медицинских учреждений разгерметизировался баллон с хлором.
По данным издания , пришлось оцепить территорию клиники. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2020-v-moskve-territoriyu-kliniki-ocepili-iz-za-sereznogo-proisshestviya.html" target="_blank">В Москве территорию клиники оцепили из-за серьезного происшествия</a> - На севере столицы случилось серьезное происшествие. В одном из медицинских учреждений разгерметизировался баллон с хлором.
По данным издания , пришлось оцепить территорию клиники. ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-05-2020-v-moskve-territoriyu-kliniki-ocepili-iz-za-sereznogo-proisshestviya.html]В Москве территорию клиники оцепили из-за серьезного происшествия[/url] - На севере столицы случилось серьезное происшествие. В одном из медицинских учреждений разгерметизировался баллон с хлором.
По данным издания , пришлось оцепить территорию клиники. ..