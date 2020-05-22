Модифицированную винтовку Мосина с пулеметным дальнобойным стволом и оптическим прицелом изъяли у задержанного на территории национального парка Земля леопарда браконьера.

Модифицированную винтовку Мосина с пулеметным дальнобойным стволом и оптическим прицелом изъяли у задержанного на территории национального парка "Земля леопарда" браконьера.Нарушитель планировал обосноваться в укрытии на солевой площадке и охотиться на пятнистых оленей и косуль, но инспекторам, как оказалось, эта браконьерская точка давно известна, более того, за ней организовано постоянное наблюдение. Сотрудники охраны нацпарка на протяжении нескольких часов следили за охотником, а когда тот занял позицию, задержали его.Подозреваемым оказался житель села Славянка, который прежде уже попадался на браконьерстве. Теперь полицейским предстоит установить, кто ему модифицировал знаменитую винтовку Мосина, которая оснащена стволом от пулемета армейского образца и оптическим прицелом."Нам удалось изъять из оборота крайне нестандартное и мощное оружие — больше оно никому не навредит, в том числе обитателям нацпарка", — заявил заместитель директора нацпарка по охране отметил Евгений Стома.