Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, - открылась в пятницу в Пекине.

Главное внутриполитическое событие года Китая — ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, — открылась в пятницу в Пекине.Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.Внесла эпидемия свои коррективы и в формат проведения: в этом году сессия продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.