Решение поддержали в ОАО «РЖД»

С 22 мая в закрытом на карантин Петушинском районе, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, электрички вновь начнут останавливаться в некоторых остановочных пунктах.По информации пресс-службы Белого дома, пассажиры вновь смогут уезжать со станций: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113 км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино и Сушнёво. Решение поддержали в ОАО «РЖД».Несмотря на улучшение обстановки с распространением коронавируса, врио заместителя Губернатора Роман Годунин убедительно просит жителей соблюдать режим самоизоляции и все меры защиты.Напомним, по состоянию на 22 мая во Владимирской области зафиксировано уже 2120 случаев коронавируса. В Петушинском районе - 337 заболевших COVID-19.