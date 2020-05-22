Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая электронные пропуска в регионе отменяются.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2020-v-podmoskove-otmenyayut-elektronnye-propuska.html" target="_blank">В Подмосковье отменяют электронные пропуска</a> - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая электронные пропуска в регионе отменяются.
[url=https://33live.ru/novosti/22-05-2020-v-podmoskove-otmenyayut-elektronnye-propuska.html]В Подмосковье отменяют электронные пропуска[/url] - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая электронные пропуска в регионе отменяются.