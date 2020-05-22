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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая электронные пропуска в регионе отменяются.Материал дополняется.

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