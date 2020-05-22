Липовый НПЗ обнаружили в ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района. Незаконная установка имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов.
Липовый НПЗ обнаружили в ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района. Незаконная установка имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов.
Более того, рядом с производством был найден замаскированный котлован, куда сбрасывали отходы переработки углеводородного сырья. При обыске у владельца нелегального завода никаких документов, позволяющих такую деятельность, не нашли. Подозреваемого задержали, сообщает телеканал "Россия 24".
"Отделом дознания Межмуниципального управления МВД России "Энгельсское" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 и частью 1 статьи 254 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает 2 миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 6 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.