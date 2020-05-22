Липовый НПЗ обнаружили в ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района. Незаконная установка имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов.

Липовый НПЗ обнаружили в ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района. Незаконная установка имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов.Более того, рядом с производством был найден замаскированный котлован, куда сбрасывали отходы переработки углеводородного сырья. При обыске у владельца нелегального завода никаких документов, позволяющих такую деятельность, не нашли. Подозреваемого задержали, сообщает телеканал "Россия 24"."Отделом дознания Межмуниципального управления МВД России "Энгельсское" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 и частью 1 статьи 254 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает 2 миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 6 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.