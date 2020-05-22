Поклонники обсуждают свежее видео со съемок сериала Сверхъестественное. На опубликованном ролике исполнитель роли Дина Винчестера Дженсен Эклс смешит коллег по цеху.

Поклонники обсуждают свежее видео со съемок сериала "Сверхъестественное".На опубликованном ролике исполнитель роли Дина Винчестера Дженсен Эклс смешитколлег по цеху.Артист отыгрывает очередную сцену. Эклс в образе своегогероя подходит к холодильнику и вынимает оттуда бутылку. Когда он откупориваетее, напиток начинает пениться и стекать по рукам. У ног звезды сериала"Сверхъестественное" образовывается небольшая лужа.Актер понимает, что дубль испорчен, однако выходить из образа он не хочет. Под комментарии коллег Эклсначинает кривляться и развлекать всех находящихся на площадке.У поклонников сериала "Сверхъестественное" ролик вызвалсмешанные чувства. С одной стороны фанаты восхищались актерской игрой ДженсенаЭклса, с другой – горевали из-за того что сериал вот-вот закончится."Миша смеется над ним на заднем плане "ты такой глупый", "ктоже это уберет". 😂 😂(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "В конце дороги? еще нет.-Господи Иисусе, я сейчас заплачу", "Я люблю их и мысли о том, что все этозакончилось бы сегодня, заставляют меня плакать, но это должно закончиться, япросто не хочу пока прощаться", "Почему Дженсен совершенен во всем? Он жекомедийный Бог", "Мне нужно время, чтобы подумать о том, что это мог бы бытьконец. Пожалуйста, поплачь вместе со мной", – пишут пользователи Сети.Напомним,финал должен был состояться 18 мая. Ксожалению, из-за пандемии коронавируса съемки двух последних эпизодов теленовеллызаморозили. Накануне стало известно, что показ заключительных серий запланированна сентябрь 2020 года. Напомним, ленту"Сверхъестественное" можно смотреть онлайн на .