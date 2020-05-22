Экстренное предупреждение объявлено в Сочи. На территории населенного пункта в ближайшее время прогнозируют ливни с градом и грозу. Как сообщают синоптики, также ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с и подъем уровня воды, передает ГТРК Вести Сочи.

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи. На территории населенного пункта в ближайшее время прогнозируют ливни с градом и грозу. Как сообщают синоптики, также ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с и подъем уровня воды, передает ГТРК "Вести Сочи".Спасатели просят сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Жителям не рекомендуют оставлять личные автомобили возле деревьев, рекламных щитов или других конструкций. В случае ЧП нужно позвонить по единому номеру 112.