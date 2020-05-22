22.05.2020

2020-05-22 19:35:04

Владимирцы вступят в интеллектуальное соревнование с жителями Мордовии

Сегодня Международный день биологического разнообразия. Главная задача этой даты — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения с лица Земли многих представителей флоры и фауны. По словам нашего земляка, российского ботаника, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника и куратора гербария МГУ Алексея Серёгина, жители Владимирской области стали обращать больше внимания на флору 33-го региона благодаря проекту «Флора России МГУ». Он способствует созданию в интернете массива данных о растениях нашей страны.

"И поскольку это идет как борьба между регионами, тут уже вступает соревновательный принцип, и Владимирская область тоже участвует. А иногда мы еще больше подстегиваем этот интерес, и по выходным проводим парные кубковые дуэли между регионами. Соответственно прошла 1/32 финала, в эти выходные — субботу, воскресенье, понедельник — 1/16 финала. Владимирская область вышла в следующий круг, прошла она Калининградскую область, а вот следующий соперник очень серьезный — Мордовия, в которой есть государственный заповедник, очень активный, который ведет и просветительскую работу и здорово включился в нашу программу по «Флоре России» на iNaturalist, поэтому баталии будут нешуточные", - говорит Алексей Серёгин.

Принять участие в этой борьбе можете и вы. Нужно подключиться в интернете к проекту «Флора России МГУ», пройти по ссылке и зарегистрироваться на платформе iNaturalist, а дальше все зависит от вашего интереса к дикорастущим растениям, которые вы будете фотографировать и отправлять для определения ведущим ботаникам страны. Букеты и культурные растения не предлагать.

На карте биоразнообразия фауны 33 региона остается все меньше белых пятен. Благодаря студентам Института биологии и экологии удалось открыть новые виды фауны наземных моллюсков во Владимирской области, иными словами - улиток. До 2015 года этой сферой биоразнообразия никто не занимался. Говорит студент магистратуры Института биологии и экологии ВлГУ, учитель биологии школы №28 г. Владимира Семён Азовцев.

- За полевые сезоны 2019 — 2020 годов на территории памятника природы регионального значения лесной парк «дружба» благодаря активной деятельности студентов Института биологии и экологии ВлГУ выявлено два незарегистрированных вида наземных моллюсков. Таким образом, теперь фауна наземных моллюсков Владимирской области насчитывает 42 вида, относящихся к 19 семействам. Новые для Владимирской области виды являются подстилочными, размеры их раковин не более 3 мм, они все относятся к субъевропейским лесным видам.

За пять полевых сезонов с 2016 по 2020 год выявлено различие локальных фаун северной и южной части парка «Дружба». В северной части выявлен 21 вид наземных моллюсков, а в южной — 23. Все полученные результаты будут опубликованы в вестнике Керченского государственного морского технологического университета, а также на предстоящей межрегиональной краеведческой конференции Владимирской областной научной библиотеки.

Ольга Романова. "Радио России-Владимир"