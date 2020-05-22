Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Глава республики Александр Лукашенко находится у власти более 25 лет и собирается идти на новый срок. Но есть и те, кто всерьез намерен этого не допустить. А учитывая трудности в отношениях с Россией, шансы Батьки на переизбрание могут быть не такими высокими, как кажется.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Глава республики Александр Лукашенко находится у власти более 25 лет и собирается идти на новый срок. Но есть и те, кто всерьез намерен этого не допустить. А учитывая трудности в отношениях с Россией, шансы Батьки на переизбрание могут быть не такими высокими, как кажется.С приближением выборов внутриполитическая обстановка в Белоруссии накаляется. Александр Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года и намерен возглавлять страну до 2025 года.Бросить вызов Батьке намерены 14 кандидатов. Люди это очень разные – от "профессиональных" оппозиционеров и чиновников, до предпринимателей и банкиров. Несмотря на пестрый состав претендентов, шансы побороться за президентский пост есть у 4-5 кандидатов, считают политические аналитики.Один из них – бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Несмотря на отсутствие административного ресурса, он в короткие сроки смог собрать необходимые подписи для выдвижения.Во главу угла Бабарико ставит повышение эффективности белорусской экономики. По его мнению, необходимо создать независимую хозяйственную модель – только так республика сможет остаться суверенной.Созданную Лукашенко экономическую систему Бабарико называет "государство-паразит". Сначала республика пользовалась наследством Советского Союза, а теперь пытается выживать за счет России, сетует бывший банкир.Примечательно, что об интеграции с восточным соседом управленец высказывается очень осторожно. Это сильно контрастирует со стилем Лукашенко, который за последние пару лет сыплет сплошными упреками и обвинениями в адрес Москвы.По мнению бывшего банкира, у двух стран нет общей цели – Россия во главу угла ставит политические вопросы, Белоруссия – экономические. Потому перспективы интеграции непонятны, считает Бабарико.Эксперты полагают, что у экс-банкира есть хорошие шансы если не победить, то составить достойную конкуренцию Лукашенко. Политолог Анатолий Лебедько назвал Виталия Бабарико "политическим тяжеловесом", отражающим запросы общества на тихие перемены.Примечательно, что по опросам в Сети экс-банкир опережает Лукашенко со значительным отрывом. Так, в голосовании на сайте "Наша Нива" приняли участие более девяти тысяч человек: о желании видеть Бабарико во главе государства высказались 48% читателей портала.Как знать, быть может у управленца действительно неплохие шансы занять президентское кресло. Во всяком случае, претензий к у белорусов накопилось достаточно: непростая ситуация в экономике, ругань с восточным соседом, политика мягкой белоруссизации. Виктор Бабарико может успешно сыграть на разъедающих общество и государство противоречиях.