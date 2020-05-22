По имеющейся информации задержанные работали курьерами в интернет-магазине, реализующем запрещённые вещества.

В середине мая в ходе реализации оперативной информации сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области на территории областного центра задержали 21, 23 и 26-летнего уроженцев одного из государств Средней Азии. В квартире, которую арендовали молодые люди, оперативники обнаружили и изъяли свертки с веществами сыпучей консистенции. Аналогичные свертки сотрудники полиции обнаружили при осмотре местности во дворах жилых домов во Владимире.Проведённое исследование показало, что изъятыми веществами являются наркотики синтетического происхождения.Полицейские установили, что задержанные прибыли в Россию в начале текущего года с целью работы в интернет - магазине по распространению запрещённых веществ. В задачи фигурантов входили получение оптовых партий наркотиков, фасовка и организация тайников-закладок.В ходе дальнейшей работы оперативные сотрудники обнаружили в одном из районов Владимира несколько свертков с аналогичными запрещёнными веществами, а также задержали четырёх жителей Владимирской области в возрасте от 20 до 26 лет и 23-летнего уроженца Красноярского края.По имеющейся у правоохранителей информации задержанные работали курьерами на той же онлайн площадке и выполняли задачи по распространению розничных партий товара среди наркозависимых лиц.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 147 граммов, что составляет около 200 разовых доз.Семь фигурантов заключены под стражу, в отношении одной, 26-летней жительницы Владимира, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.