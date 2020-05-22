По имеющейся информации задержанные работали курьерами в интернет-магазине, реализующем запрещённые вещества.
В середине мая в ходе реализации оперативной информации сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области на территории областного центра задержали 21, 23 и 26-летнего уроженцев одного из государств Средней Азии. В квартире, которую арендовали молодые люди, оперативники обнаружили и изъяли свертки с веществами сыпучей консистенции. Аналогичные свертки сотрудники полиции обнаружили при осмотре местности во дворах жилых домов во Владимире.
Проведённое исследование показало, что изъятыми веществами являются наркотики синтетического происхождения.
Полицейские установили, что задержанные прибыли в Россию в начале текущего года с целью работы в интернет - магазине по распространению запрещённых веществ. В задачи фигурантов входили получение оптовых партий наркотиков, фасовка и организация тайников-закладок.
В ходе дальнейшей работы оперативные сотрудники обнаружили в одном из районов Владимира несколько свертков с аналогичными запрещёнными веществами, а также задержали четырёх жителей Владимирской области в возрасте от 20 до 26 лет и 23-летнего уроженца Красноярского края.
По имеющейся у правоохранителей информации задержанные работали курьерами на той же онлайн площадке и выполняли задачи по распространению розничных партий товара среди наркозависимых лиц.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 147 граммов, что составляет около 200 разовых доз.
Семь фигурантов заключены под стражу, в отношении одной, 26-летней жительницы Владимира, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.