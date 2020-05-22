22.05.2020

2020-05-22 13:40:04

Во Владимирской области откроется выставка Дорогами памяти

После отмены режима повышенной готовности, во Владимирской области откроется выставка "Дорогами памяти". Ее организовали ученики Денисовской школы Гороховецкого района. В основе выставки - находки , которые сделали школьники на полях сражений в Смоленской области .

-Были и предметы личной гигиены. Это стекло - это зеркало. То есть многие ребята приходят и спрашивают, что это такое.

Елена Орлова, наставник команды "Сыны России", показывает вещи солдат, найденные школьниками во время поисковых работ. Здесь есть даже бритва, а вместо зеркала бойцы пользовались стеклом. Эти находки теперь экспонаты выставки "Дорогами памяти".

Дарья Надеина ученица

-К юбилею Победы и школьного музея мы решили оформить мобильную выставку "Дорогами памяти". // Нам интересно было рассматривать вещи бойца Красной армии и узнавать, какое у него было снаряжение.

Музею Боевой Славы скоро 35 лет. В течение 15-ти - поисковый отряд ездит на раскопки по местам сражений в составе владимирского отряда "Гром". Чаще всего посещают Смоленскую область - больше 10-ти экспедиций были там. Дарья Надеина не может ничего рассказать о своем прадедушке, семье неизвестно даже его отчество. Как и тысячи других солдат, он пропал без вести. Пока Даша не участвует в раскопках - еще не выросла - но может рассказать об экспонатах. Самая ценная находка для поисковика, рассказывает Даша, - медальон. И самая большая мечта - самой найти в экспедиции именно его, чтобы вернуть из небытия имя еще одного бойца. Порой такие находки переворачивают жизнь.



Елена Орлова наставник команды "Сыны России"

-Одна история была связана с сыном бойца, пропавшего без вести. Когда в детстве они получили повестку, что отец пропал без вести, дети во дворе начали его дразнить, что он сын врага народа. Потому что пропавших без вести считали взятыми в плен. сдавшимися в плен. И этот мужчина, уже в возрасте семидесятилетнем, узнал, что его отец погиб в Смоленской области, сражаясь за свою Родину. То есть вот этот груз он носил всю жизнь на себе.Таким образом, мы помогли ему изменить судьбу и мнение о своем родственнике.

Выставка - настоящий урок истории о войне. Эти складные вилка - ножка принадлежали немецкому солдату. Они вообще любили комфорт . Быт советскихбойцов был куда скромнее. Но даже алюминиевая ложка - тоже ценная находка. Как правило , на ней указывалось имя владельца. Тоненькая ниточка , которая помогает восстановить судьбу бойца.

-Ребята надеются, что после того как школа снова начне работать и по всей стране вновь разрешат проводить массовые мероприятия, они смогут рассказать всем желающим о работе поискового отряда. И обязательно об экспонатах, которые они представили на выставке.

Обычно школьники отправлялись в экспедицию в апреле. Но в этом году в планы вмешался коронавирус. Целый год будет потерян , сокрушается Елена Орлова. Чем больше времени проходит - тем тяжелее найти пропавших бойцов.



Мария Городская, Андрей Синягин. Вести-Владимир.