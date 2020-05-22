Минобороны оперативно перебрасывает в Дагестан два полевых мобильных госпиталя на 200 коек. Кроме того, в республику направлен отряд химзащиты со спецтехникой для проведения дезинфекции. Сделано это по поручению Владимира Путина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и помощи больным.

Министерство обороны РФ оперативно перебрасывает в Дагестан два полевых мобильных госпиталя на 200 коек. Кроме того, в республику направлен отряд химзащиты со спецтехникой для проведения дезинфекции. Сделано это по поручению Владимира Путина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и помощи больным.Военные направляются в Дагестан тремя группами – из Ставропольского края, Северной Осетии и из Подмосковья, сообщает телеканал "Россия 24". В их составе свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц техники.Кроме того, по поручению Владимира Путин военные построят в Дагестане три медицинских центра: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Центры смогут вместить 200 пациентов каждый и будут построены до 30 июня.