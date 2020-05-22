Военнослужащие Министерства обороны РФ помогают бороться с коронавирусом на золотодобывающем предприятии в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Оказать помощь в предотвращении вспышки инфекции поручил Владимир Путин.

Военнослужащие Министерства обороны РФ помогают бороться с коронавирусом на золотодобывающем предприятии в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Оказать помощь в предотвращении вспышки инфекции поручил Владимир Путин.В полевом лагере развернули два хлебопекарных блока и уже испекли 400 килограмм хлеба. Полевая хлебопекарня способна обеспечить хлебом до 2 тысяч человек в сутки, в том числе, отряд Минобороны, медперсонал, пациентов госпиталя и находящихся на карантине граждан, сообщает телеканал "Россия 24".В поселке работает обсервационный лагерь, расширенный до 2000 коек. В кратчайшие сроки были установлены 100 палаток, каждая из которых вмещает до 20 человек. Все палатки электрифицированы и подготовлены к установке бытовых приборов. Кроме того, в лагере развернуто пять передвижных автомобильных кухонь и пункты обеззараживания воды.