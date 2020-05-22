С 25 мая сотрудники подразделений по вопросам миграции возобновляют работу в помещениях 88 МФЦ...
С 25 мая сотрудники подразделений по вопросам миграции возобновляют работу в помещениях 88 МФЦ:
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1. МФЦ района Басманный
2. МФЦ района Замоскворечье
3. МФЦ района Таганский
4. МФЦ района Пресненский
5. МФЦ района окружного значения ЦАО
6. МФЦ района Хамовники
7. МФЦ района Академический
8. МФЦ района Гагаринский
9. МФЦ района Зюзино
10. Коньково
11. МФЦ района Котловка
12. МФЦ района Лосоносовский
13. МФЦ района Обручевский
14. МФЦ района Северное Бутово
15. МФЦ района Теплый Стан
16. МФЦ района окружного значения ЮЗАО
17. МФЦ района Черемушки
18. МФЦ района Южное Бутово
19. МФЦ района Внуково
20. МФЦ района Дорогомилово
21. МФЦ района Можайский и Кунцево
22. МФЦ района НовоПеределкино
23. МФЦ района Очаково Матвеевское
24. МФЦ района Проспект Вернадского
25. МФЦ района Солнцево
26. МФЦ района Тропарево Никулино
27. МФЦ района ФилиДавыдково
28. МФЦ района Куркино
29. МФЦ района Митино
30. МФЦ района Северное и Южное Тушино
31. МФЦ района Строгино
32. МФЦ района Хорошево Мневники
33. МФЦ района Щукино
34. МФЦ района Алексеевский
35. МФЦ района Алтуфьевский
36. МФЦ района Бабушкинский
37. МФЦ района Бутырский
38. МФЦ района Лианозово
39. МФЦ района Марфино
40. МФЦ района Ростокино
41. МФЦ района Свиблово
42. МФЦ района Северный
43. МФЦ района Южное Медведково
44. МФЦ района Ярославский
45. МФЦ района Отрадное
46. МФЦ района Восточное Измайлово
47. МФЦ района Восточный
48. МФЦ района Вешняки
49. МФЦ района Богородское и Метрогородок
50. МФЦ района Ивановское
51. МФЦ района Косино Ухтомский
52. МФЦ района Новогиреево
53. МФЦ района Новокосино
54. МФЦ района Перово
55. МФЦ района Соколиная Гора
56. МФЦ района Сокольники
57. МФЦ района Сокол
58. МФЦ района Тимирязевский
59. МФЦ района Беговой
60. МФЦ района Бескудниковский и Восточное Дегунино
61. МФЦ района Войковский
62. МФЦ района Головинский
63. МФЦ района Коптево
64. МФЦ района Хорошевский
65. МФЦ района Крюково
66. МФЦ района Матушкино
67. МФЦ района Силино
68. МФЦ района Старое Крюково
69. МФЦ района Бирюлево Восточное
70. МФЦ района Зябликово
71. МФЦ района Москворечье Сабурово
72. МФЦ района окружного значения ЮАО
73. МФЦ района Выхино Жулебино
74. МФЦ района Нижегородский и Лефортово
75. МФЦ района Марьино
76. МФЦ района Рязанский
77. Московский
78. МФЦ района Троицк
79. МФЦ района Сосенское
80. МФЦ района Донской
81. МФЦ района Нагатинский Затон
82. МФЦ района Нагорный и Нагатино Садовники
83. МФЦ района Орехово Борисово Южное
84. МФЦ района Чертаново Южное
85. МФЦ района Люблино
86. МФЦ района Печатники
87. МФЦ района Кузьминки
88. МФЦ района Некрасовка
Прием посетителей будет осуществляться по предварительной записи на портале Мэра и Правительства города Москвы mos.ru по следующим государственным услугам:
1. «Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;
2. «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
3. «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»;
4. «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации».
Адреса МФЦ и график их работы размещены на официальном сайте государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» www.md.mos.ru.
Миграционный учет иностранных граждан и продление срока их пребывания в РФ будет осуществляться всеми подразделениями по вопросам миграции на базе ОМВД России по районам города Москвы.
Прием этой категории заявителей в МФЦ осуществляться не будет.