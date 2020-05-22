С 25 мая сотрудники подразделений по вопросам миграции возобновляют работу в помещениях 88 МФЦ...

С 25 мая сотрудники подразделений по вопросам миграции возобновляют работу в помещениях 88 МФЦ:Открыть список1. МФЦ района Басманный2. МФЦ района Замоскворечье3. МФЦ района Таганский4. МФЦ района Пресненский5. МФЦ района окружного значения ЦАО6. МФЦ района Хамовники7. МФЦ района Академический8. МФЦ района Гагаринский9. МФЦ района Зюзино10. Коньково11. МФЦ района Котловка12. МФЦ района Лосоносовский13. МФЦ района Обручевский14. МФЦ района Северное Бутово15. МФЦ района Теплый Стан16. МФЦ района окружного значения ЮЗАО17. МФЦ района Черемушки18. МФЦ района Южное Бутово19. МФЦ района Внуково20. МФЦ района Дорогомилово21. МФЦ района Можайский и Кунцево22. МФЦ района НовоПеределкино23. МФЦ района Очаково Матвеевское24. МФЦ района Проспект Вернадского25. МФЦ района Солнцево26. МФЦ района Тропарево Никулино27. МФЦ района ФилиДавыдково28. МФЦ района Куркино29. МФЦ района Митино30. МФЦ района Северное и Южное Тушино31. МФЦ района Строгино32. МФЦ района Хорошево Мневники33. МФЦ района Щукино34. МФЦ района Алексеевский35. МФЦ района Алтуфьевский36. МФЦ района Бабушкинский37. МФЦ района Бутырский38. МФЦ района Лианозово39. МФЦ района Марфино40. МФЦ района Ростокино41. МФЦ района Свиблово42. МФЦ района Северный43. МФЦ района Южное Медведково44. МФЦ района Ярославский45. МФЦ района Отрадное46. МФЦ района Восточное Измайлово47. МФЦ района Восточный48. МФЦ района Вешняки49. МФЦ района Богородское и Метрогородок50. МФЦ района Ивановское51. МФЦ района Косино Ухтомский52. МФЦ района Новогиреево53. МФЦ района Новокосино54. МФЦ района Перово55. МФЦ района Соколиная Гора56. МФЦ района Сокольники57. МФЦ района Сокол58. МФЦ района Тимирязевский59. МФЦ района Беговой60. МФЦ района Бескудниковский и Восточное Дегунино61. МФЦ района Войковский62. МФЦ района Головинский63. МФЦ района Коптево64. МФЦ района Хорошевский65. МФЦ района Крюково66. МФЦ района Матушкино67. МФЦ района Силино68. МФЦ района Старое Крюково69. МФЦ района Бирюлево Восточное70. МФЦ района Зябликово71. МФЦ района Москворечье Сабурово72. МФЦ района окружного значения ЮАО73. МФЦ района Выхино Жулебино74. МФЦ района Нижегородский и Лефортово75. МФЦ района Марьино76. МФЦ района Рязанский77. Московский78. МФЦ района Троицк79. МФЦ района Сосенское80. МФЦ района Донской81. МФЦ района Нагатинский Затон82. МФЦ района Нагорный и Нагатино Садовники83. МФЦ района Орехово Борисово Южное84. МФЦ района Чертаново Южное85. МФЦ района Люблино86. МФЦ района Печатники87. МФЦ района Кузьминки88. МФЦ района НекрасовкаПрием посетителей будет осуществляться по предварительной записи на портале Мэра и Правительства города Москвы mos.ru по следующим государственным услугам:1. «Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;2. «Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»;3. «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»;4. «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации».Адреса МФЦ и график их работы размещены на официальном сайте государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» www.md.mos.ru.Миграционный учет иностранных граждан и продление срока их пребывания в РФ будет осуществляться всеми подразделениями по вопросам миграции на базе ОМВД России по районам города Москвы.Прием этой категории заявителей в МФЦ осуществляться не будет.