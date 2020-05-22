Темами заседания кабинета министров 21 мая стали меры поддержки сразу нескольких отраслей. 25 миллиардов рублей правительство выделит на поддержку автопрома, при этом пятая часть этих денег пойдет на закупку машин скорой помощи. 970 миллионов направят на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС в Мурманской области, где высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19.

Темами заседания кабинета министров 21 мая стали меры поддержки сразу нескольких отраслей. 25 миллиардов рублей правительство выделит на поддержку автопрома, при этом пятая часть этих денег пойдет на закупку машин скорой помощи. 970 миллионов направят на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС в Мурманской области, где высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19. На особом контроле ситуация с выплатами надбавок медицинским работникам. Никаких оснований для задержек нет.Это первое заседание правительства под председательством Михаила Мишустина после его выздоровления. Естественно, пока в режиме телеконференции. И первый же вопрос — о выплатах медицинскому персоналу, работающему с COVID-19."Все необходимые корректировки, разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы. Оснований для задержек нет. И деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме. В ряде регионов уже начались выплаты за май, — задал тон работы председатель правительства Михаил Мишустин. — Также прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, докладывать мне о текущей ситуации ежедневно".Сегодня глава Минфина подводит итоги за прошлый 2019 год. При темпе роста ВВП в 1,3 процента удалось удержать инфляцию ниже запланированных показателей в 4 процента."Проведение бюджетной политики в соответствии с бюджетными правилами позволило нам на фоне снижения нефтегазовых доходов, тем не менее, избежать сокращения расходов. В первую очередь были направлены деньги на помощь семьям, взявшим ипотечный кредит для приобретения жилья, софинансирование региональной и социальной доплаты к пенсии", — отчитался министр финансов России Антон Силуанов.Сейчас становится понятно, насколько эта поддержка была своевременной. В полном объеме профинансировано и здравоохранение. Только по линии обязательного страхования выделено больше двух триллионов рублей. Плюс расходы на высокотехнологичную помощь — более 100 миллиардов. Сейчас, понятно, поддержка будет продолжена. По поручению президента выделяется 25 миллиардов на автопром, в том числе — на закупку машин скорой помощи.И еще 970 миллионов отправят в Мурманскую область на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. Там непростая ситуация — много заразившихся коронавирусом. Где-то самое время снимать ограничения, а где-то — наоборот.В Адыгее халатное отношение к режиму самоизоляции привело к резкому росту заболеваемости. 1 мая в ауле Бжедухабль прошли похороны при большом стечении людей. Приехали родные и близкие — дань уважения традиции. А потом у 12 человек был обнаружен коронавирус. Позже заболевших стало уже 155." К сожалению, сегодня в этом же районе мы потеряли одного из пациентов. Это 27-летний молодой человек", — отмечает главврач местной больницы.Главе района пришлось уйти в отставку. Новому руководителю поставлена задача — стабилизировать ситуацию.Строгий масочный режим вводится в Волгоградской области. Правда, одновременно с поэтапным снятием ограничений и увеличением количества разрешенных к посещению мест. Салоны красоты там открылись еще месяц назад. За исполнением этого распоряжения следят патрули.А в Ульяновской области уже открылись некоторые музеи.