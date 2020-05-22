Нашествию саранчи подверглись страны Восточной Африки и Ближнего Востока. Всемирный банк намерен помочь им бороться с последствиями, выделив на это полмиллиарда долларов.

Нашествию саранчи подверглись страны Восточной Африки и Ближнего Востока. Пока ущерб от прожорливых насекомых оценивается экспертами в $8,5 млрд. Всемирный банк намерен помочь пострадавшим бороться с последствиями, выделив на это полмиллиарда долларов, сообщает Financial Times.По словам главы международного кредитора, Давида Малпасса, пакет помощи будет представлять собой целый комплект из займов и грантов. По словам президента ВБ, Восточная Африка столкнулась с “двойным кризисом”: помимо саранчи по ее экономике ударил COVID-19. Это опасное сочетание теперь угрожает возникновением “чрезвычайной гуманитарной ситуации” и “монументальным кризисом”.Нынешнее нашествие саранчи в Восточной Африке стало худшим за последние 70 лет. Как отмечает FT, оно затронуло уже 23 страны, в числе наиболее пострадавших – Сомали, Эфиопия, Кения, Уганда и Южный Судан, в которые полчища насекомых нагрянули еще в январе-феврале. Сейчас же рои, пожирающие все на своем пути, движутся через Ближний Восток и Южную Азию.Как писали ранее 33Live.Ruру, тяжелому испытанию может подвергнуться и Китай. По оценке экспертов, саранча может нагрянуть на поля Поднебесной из Индии. Еще в середине февраля Минсельхоз КНР принял решение о постоянном мониторинге перемещений саранчи и подготовке к принятию экстренных мер.