Десять дней единственный сын легендарного диктора Светланы Моргуновой боролся с коронавирусной инфекцией. Говорят, будто мужчина сам себя лечил, однако близкие опровергли эти данные.

Десять дней единственный сын легендарного диктора Светланы Моргуновой боролся с коронавирусной инфекцией. Говорят, будто мужчина сам себя лечил, однако близкие опровергли эти данные.В марте Светлана Моргунова отметила круглую дату. Прославленному диктору советского ЦТ исполнилось 80 лет. Свой юбилей именинница встретила в семейном кругу: с сыном Максимом, невесткой Еленой, внуками Дарьей и Анной. Говорят, Моргунова души не чаяла в единственном наследнике.Максим был очень внимателен к матери: он звонил ей каждый день по нескольку раз, покупал продукты. Когда начался режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, мужчина не входил в квартиру матери, а оставлял продукты под дверью. Можно только представить, что сейчас переживает легендарная ведущая, оставшись без такой опоры.После смерти Максима Моргунова появилась информация, будто тот занимался самолечением, когда заразился. Однако это не так. Подруга семьи Лариса Куликова сообщила новые обстоятельства. Она утверждает, что была последней, с кем Максим разговаривал.А также женщина сообщила, что врач из поликлиники приезжал к сыну Моргуновой на дом, назначил КТ, на котором установили 28% поражения легких, матовое стекло и был взят анализ на коронавирус. Тем не менее, было принято решение о лечении дома. Далее, по словам Куликовой, сын телеведущей принимал лекарства, выписанные врачом.21 Май 2020 в 12:43 PDTПо словам женщины, врач несколько раз в неделю навещал больного Максима. Однако когда ему стало тяжелее дышать, близкие не стали настаивать на госпитализации. "Недооценили опасность, так как ему казалось, что силы прибавляются и он первый день даже поел и мы с ним шутили по телефону", – сообщила подруга семьи.Вечером 19 мая Максим Моргунов перестал выходить на связь, и после безуспешных звонков в тот же день спасатели вскрыли квартиру, где констатировали смерть мужчины.